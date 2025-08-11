Почивката на Джей Ди Ванс затвори пътища в спокойно британско селце

Местни, живеещи в близост до имението, включено в списъка на културните паметници от категория II, в което вицепрезидентът Джей Ди Ванс и семейството му са отседнали по време на ваканцията си, описват сериозните смущения, които почивката му е предизвикала в обикновено спокойната местност.

След няколко натоварени месеца на поста си, вицепрезидентът на САЩ прекарва лятната си ваканция в село Дийн, близо до Чипинг Нортън, Оксфордшир.Но жителите в околностите на 6-акровия терен описват блокади на пътища и почуквания на врати от полицията през последните дни, тъй като сигурността в района е в повишена готовност, пише The Independent.

В района са били забелязани затворени пътища, кучета-търсачи, полицаи и няколко затъмнени автомобила, което значително се различава от обичайната спокойна атмосфера на селски отдих в Котсуолд.

Въпреки че селото не е непознато за известни личности, тъй като е дом на бившия премиер Дейвид Камерън, нивото на сигурност е накарало собствениците на имението да се извинят на местните жители “за цирка“, който създават.

Една жена каза пред The Times, че селото е виждало “една мигаща пантомима след друга“ и добавя: “Тук сме свикнали с великото и доброто. Преди Дейвид Камерън да се нанесе, имахме Дъглас Хърд и той беше прекрасен. Имаме Бен Кингсли в Спелсбъри и го виждаме в гората да разхожда кучето си, но да се затварят пътищата е абсурдно.“

Жената каза пред вестника, че тя и нейна приятелка са били спрени от полицията, блокирайки пешеходна пътека, докато са се разхождали през района, и добавя: "Ние сме две възрастни дами, едва ли сме терористи", казала жената на полицията.

Друг жител, пенсиониран туристически агент, каза пред The Observer, че макар местните жители да са “свикнали да виждат полиция наоколо“ заради бившия премиер, те не са виждали “нищо подобно“, както сега, когато вицепрезидентът на САЩ е в района.

“Трудно е да се придвижваш”, споделя местен.

Друг местен жител каза пред вестника, че полицията е обикаляла от врата на врата и е искала лични данни на жителите и профили в социалните мрежи. “Знам, че няколко души са отказали. Попитахме ги дали защитават нас или Ванс. Поне бяха честни и казаха, че е за него и че всичко ще бъде предадено на американските служители по сигурността.“

Работникът описа, че в района цари “странна атмосфера“.

Вицепрезидентът посещава района със съпругата си Уша и децата си Юън, Вивек и Мирабел. Те наемат луксозния дом от собствениците му Джони и Пипа Хорнби, които купиха имота през 2017 г. и оттогава получиха похвали в Tatler за това, че са превърнали едуардианската градина във “воден свят“ с впечатляващ плувен басейн.

Собственичката г-жа Хорнби казала на съседите си, че “много съжалява за цирка, който ще се проведе през следващите няколко дни“ и че се надява, че няма да бъде “твърде разрушителен“.

По време на престоя си Ванс може да се наслади на двете изби, тенис корта, розовата градина, фитнес залата и оранжерията в георгиански стил, разположени на шест акра земя, на която се намира къщата.

Къщата от 18-ти век предлага предварително уговорени посещения на градините си, които са разположени зад каменни стени с “богат и разнообразен избор от катерливи/разпръснати рози, клематиси и хортензии“.

Частната семейна почивка на Ванс идва след неформална среща с външния министър Дейвид Лами в Кент в петък, на която двамата мъже изглеждаха приятелски настроени, докато отидоха да ловят риба.