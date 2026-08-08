Последен ден на цените в лева и евро: Потребители усещат поскъпване на храните

В последния ден, в който потребителите могат да виждат цените на стоките едновременно в евро и левове, част от тях споделят, че усещат поскъпване на редица продукти.

По думите им семейният бюджет за седмично пазаруване вече е по-голям, отколкото преди.

"Всички стоки си имат увеличение. И цените пропорционално се движат. Както бяха преди, само че с увеличение по 50 цента, по 1 евро, 2 евро има увеличение. Само хранителните магазини държат една надценка, която има в момента като увеличение на цените. Всички останали извън хранителните стоки просто са си сменили левове в евро", сподели потребител.

Други потребители също отчитат увеличение на разходите за храна.

"Месата не са най-вдигнати, може би млечните продукти", каза Стоян Димитров.

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На въпрос с колко са поскъпнали някои от продуктите той отговори, че някъде с около 20%, може би повече.

Според Радка Александрова седмичният бюджет за основните продукти също се е увеличил.

"За седмицата горе-долу 30-40 евро. Като основните продукти са напазарувани - например мляко. Също млякото е скочило - прясно и кисело", каза Радка.

Икономистът Преслав Райков обяснява, че по-високите цени не са пряк резултат от смяната на валутата.

"Търговци, които нелоялно превалутират цените. И тук по-скоро не нелоялно, ами ги заместват от лева в евро, директно. Но този момент ще бъде много краткосрочен, защото покупателната способност на хората, които потребяват тези стоки и услуги, бързо осъзнава именно това ценово равнище и това ще се коригира в рамките на тази година", обясни икономистът.

От 9 август етикетите на повечето стоки ще показват цените само в евро.