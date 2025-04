SpaceX изпрати цивилен екипаж в първи полет около полюсите на Земята ВИДЕО

Богат биткойн предприемач, роден в Китай, норвежки оператор, немски експерт по роботика и австралийски авантюрист излетяха на върха на ракета Falcon 9 на SpaceX в понеделник, като поставиха началото на първия полет с екипаж над Северния и Южния полюс.

Използвайки ускорител от първа степен, който прави шестата си битка, излитането от историческата площадка 39A в космическия център Кенеди дойде навреме в 21:46. EDT.

Осветявайки нощното небе, Falcon 9 първоначално се изкачи право нагоре и след това се изви по правата южна траектория по протежение на източния бряг на Флорида, преди да се издигне над Персийския залив по курс, носещ го над Куба и Панама към полярна орбита.

