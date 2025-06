Още преди да излети: Голяма аномалия взриви Starship на SpaceX ВИДЕО

Ракета на SpaceX, тествана в Тексас, експлодира в сряда вечерта, изпращайки драматично огнено кълбо високо в небето.

Компанията заяви, че Starship "е претърпял голяма аномалия", докато е бил на изпитателния стенд, подготвяйки се за десетия полетен тест в Starbase, стартовата площадка на SpaceX в южния край на Тексас.

Starship е най-мощната ракета, правена някога, а SpaceX се надява, че в крайна сметка ще превози хора до Луната и Марс. Но първо трябва да проведе серия от безпилотни тестове – последният от които се очакваше да се проведе още този месец.

Преди този тест SpaceX проведе серия от тестове на космическия кораб Starship, както и на ускорителните двигатели, които трябва да го изведат в космоса. Последният беше статичен огнен тест, при който двигателите са включени, но космическият кораб остава прикрепен към земята, но той експлодира, докато се правеха приготовления.

Експлозията е станала около 23:00 часа местно централно време и е била заснет от камери, които са наблюдавали подготовката преди тестовия полет.

Не е ясно какви щети е нанесла експлозията на тестовите съоръжения и съоръженията на SpaceX близо до Starbase, градът на SpaceX в Тексас.

