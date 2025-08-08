Марсоходът на NASA със снимки, показващи, че на Марс е възможно да е имало живот

Възможно е все пак да е имало живот на Марс. Въпреки че прилича на корал, който обикновено се среща на дъното на океана, това е парче скала, което космическият кораб на NASA - роувърът Curiosity - наскоро откри на Марс и за което се твърди, че е образувано преди милиард години.

Малката, приблизително 2,5 сантиметра широка, светла, ерозирала от вятъра скала, както е описано от Live Science, е открита в кратера Гейл, който е голям ударен басейн на Марс.

Безцветно изображение, направено от телескопична камера, е запечатало познатия на вид обект. Въпреки че това откритие е вълнуващо, то не е първото по рода си, съобщава The New York Post.

Същата тази камера, известна още като “Remote Micro Imager“ на Curiosity, е заснемала подобни на вид обекти в миналото, което показва, че планетата е имала водно минало.

NASA's Curiosity views martian rock shaped like coral pic.twitter.com/u9YnKYfMZE — Black Hole (@konstructivizm) August 6, 2025

Това е така, защото тези обекти са се образували “преди милиарди години, когато на Червената планета все още е съществувала течна вода. Водата е пренасяла разтворени минерали в пукнатини в скалите и по-късно е изсъхнала, оставяйки втвърдените минерали след себе си“, както е обяснено от NASA в неотдавнашно изявление.

“Този често срещан процес, наблюдаван широко на Земята, е създал фантастични форми на Марс, включително скала с форма на цвете“, продължава изявлението.

Тези открития дават надежда, че все пак може да е имало живот на Марс.

През юни Curiosity е заснел изображения на геоложка структура, наречена “паяжини“ заради насекомоподобния им модел от ръбове. Подобно на кораловата скала, тези “паяжини“ също показват, че на Марс някога е имало вода, която се е втвърдила.

“Събираните изображения и данни вече повдигат нови въпроси за това как се е променяла повърхността на Марс преди милиарди години“, заяви NASA в предишно изявление.

“Червената планета някога е имала реки, езера и вероятно океан. Въпреки че учените не са сигурни защо, водата ѝ в крайна сметка е пресъхнала и планетата се е превърнала в студената пустиня, която е днес. Забележително е, че моделите на кутията показват, че дори по време на това изсушаване, водата все още е присъствала под земята, създавайки промени, наблюдавани днес“, се казва в съобщението на NASA.