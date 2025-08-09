Пробив в науката: Учени създават нова ДНК от нулата

На прага сме на революция в биологията. Учени работят по създаването на изцяло нова човешка ДНК от нулата. Проектът е смятан за първия такъв в света.

"Геномиката е една от най-бързо развиващите се науки. Благодарение на големия технологичен прогрес, човечеството е много добро в четенето на ДНК. Значително нараснаха и познанията ни как да редактираме ДНК", коментира молекулярният генетик д-р Любомир Балабански в съботното издание на "България сутрин".

Ученият подчерта, че "дизайнерските бебета" са забранени заради регулациите - поръчкови деца с определени характеристики на външния вид и интелекта.

ДНК-то е продукт на милиарди години еволюция

"Нашият геном се състои от 6 млрд. букви. Нашето ДНК, както и ДНК-то на другите организми, е продукт на милиарди години еволюция. Това е много комплексно творение на природата", заяви д-р Балабански пред Bulgaria ON AIR.

По думите му учените не целят да правят опити за създаване на свръххора, а искат да докажат, че разполагат със знанията да изградят изцяло синтетична хромозома и цял човешки геном.

"Изкуственият интелект е неразделна част от нашата рутинна работа и помага доста", каза още молекулярният генетик.

