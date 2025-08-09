IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Космическият кораб Dragon с четиричленен екипаж пое към Земята

Капсулата ще пътува до Земята в продължение на 17 часа

09.08.2025 | 13:15 ч. Обновена: 13.08.2025 | 03:57 ч. 4
Reuters

Reuters

Космическият кораб Dragon на компанията SpaceX с четирима астронавти на борда се разкачи от Международната космическа станция (МКС) и пое по обратния път към Земята, предадоха осведомителните агенции. NASA излъчва на живо отпътуването от МКС.

Очаква се пътуването на капсулата към Земята да продължи около 17 часа и тя да се приводни край бреговете на Калифорния по-късно днес.

На борда на космическия кораб са астронавтите на NASA Ан Макклейн и Никол Айърс, представителят на Японската агенция за аерокосмически изследвания Такуя Ониши и космонавтът от Роскосмос Кирил Песков, които останаха малко под пет месеца на МКС.

Четиричленният екипаж излетя на 14 март в рамките на рутинна мисия, която замести екипаж, включващ астронавтите от NASA Бъч Уилмор и Суни Уилямс, които останаха в Космоса повече от девет месеца заради технически проблем на кораба.

Пет месеца след приключването на мисията си, Уилмор тази седмица се пенсионира от NASA след 25-годишна кариера, през която е летял с четири различни космически кораба и е бил общо 464 дни в космоса. 

NASA съобщи, че Макклейн, Айърс, Ониши и Песков се завръщат на Земята с „важни и спешни изследвания“, проведени в микрогравитационната среда на МКС по време на 146-дневната мисия. Екипажът е осъществил над 200 научни експеримента в списъка си със задачи. / БТА

