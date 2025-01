AI Брат Пит заблуди французойка и ѝ отмъкна 830 хил. евро

Французойка, която вярваше, че е в дългосрочна романтична връзка с Брад Пит беше измамена да плати 830 хиляди евро, за да му помогне с медицинско лечение.

Интериорната дизайнерка, наречена Ан, 53-годишна, беше набелязана в социалните медии и дори в сатиричен скеч в най-голямото радио предаване за закуска във Франция, след като даде интервю за случая в програмата Seven to Eight по канала TF1 в неделя.

Говорейки за това, което смяташе за онлайн връзка с Пит, продължила повече от година, Ан каза, че е смятала, че са влюбени. Когато й казаха, че актьорът се нуждае от финансова помощ за лечение на рак, тъй като сметките му са били замразени по време на бракоразводното дело с Анджелина Джоли, тя не се замислила и веднага превела парите.

Едва когато холивудската звезда беше изобразена в медиите това лято с партньорката си Инес де Рамон, тя разбра, че е попаднала на сложна измама.

“Питам се защо ме избраха и ми причиниха такова зло“, каза тя пред TF1, допълвайки: :Никога не съм наранявал никого. Тези хора заслужават ада.”

Телевизионната програма стана популярна и доведе до вълна от онлайн изказвания за лековерие, което накара канала да изтегли програмата от услугите си за повторение на своите уебсайтове във вторник.

TF1 каза по време на излъчването си, че Ан е имала проблеми с психичното здраве, също така е имала тежка депресия и е била хоспитализирана за лечение. Водещият на TF1 Хари Розелмак написа в социалните медии във вторник: “За защита на жертвите решихме да изтеглим [сегмента] от нашите платформи”, съобщава The Guardian.

A woman in France was scammed out of €830,000 after believing she was in a relationship with Brad Pitt.

These are the photos she received, allegedly from Brad Pitt, that convinced her. pic.twitter.com/DHZklWbUDj