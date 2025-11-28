IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мистерията с дузпите на Хакан Чалханоглу

Провидение е надвиснало над турския национал

28.11.2025 | 08:58 ч. 3
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Хакан Чалханоглу е един от най-добрите в света изпълнители на дузпи. Турският техничар е пропуснал едва две от общо 29-те, които е изпълнил с екипа на Интер. Но по удивително стечение на обстоятелствата и двете грешки са обвеяни в мистерия. Над тях е надвиснало странно провидение.

Те са допуснати в една и съща минута, в един и същи кръг и в една и съща врата на „Сан Сиро“!

Както припомня „Гадзета дело Спорт“, и двете пропуснати дузпи от Хакан са изпълнени: в 12-ия кръг на Серия „А“, на „Сан Сиро“, под Курва Норд (северната трибуна) в 74-ата минута.

Първият пропуск е бил през ноември 2024 г. срещу Наполи.

Вторият – в неделя, отново в мач от 12-ия кръг, този път в дербито срещу Милан. Вратата, минутата и кръгът – идентични.

Въпреки куриозната закономерност, Чалханоглу продължава да е сред най-резултатните футболисти в Лигата. Той дели първото място в голмайсторската листа на Серия А с пет попадения, заедно с Кристиан Пулишич, Рикардо Орсолини и Нико Пас.

Това се случи Dnes

Тагове:

хакан чалханоглу дузпи мистерия пропуски сан сиро
