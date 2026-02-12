Един от първите ученици на Калушев: Преподаваше интимна връзка между ученика и гуруто

В учението си Ивайло Калушев включвал и интимна връзка между ученика и гуруто. Това твърди 31-годишен мъж на име Валери, чиято майка вчера заяви в интервю, че синът й е твърдял, че е имал сексуални отношения с Лама Иво, но тя не му вярвала, тъй като той "завиждал".

"Калушев беше гуруто и беше в основата на създадената секта. От друга страна, за пред външни хора организацията и йерархията умело се прикриваха – говорим за гмуркачи, пещерняци… Калушев беше доста добър манипулатор, поради което привличаше хора за сектата, като винаги го правеше с финес, имаше харизма. Винаги говори много добре, възпитано, обмисля думите си, като преценява човека отсреща", е заявил в показанията си пред разследващите Валери, получени от източни на гласове "Гласове"

Валери започнал "обучението" си при Калушев на 15-годишна възраст. Като част от преподаването включва и интимната близост на ученика с "гурото".

"Аз съм имал сексуална връзка само с Калушев, но същата беше доста дискретна. В комуната сексът не беше основното нещо, като не си спомням да съм виждал някои от останалите да правят секс", разкрива мъжът. "Лично аз съм доволен от престоя и познанството си с Калушев и компания, тъй като бях поел по лош път, и благодарение на тези хора станах нормален човек."

Как семейството на Валери изгуби 100 000 евро

Майката на Валери среща Калушев покрай интересите й към спиритуални практики. През 2009 г. жената купува къща от Ивайло Калушев в ботевградското село Краево, за да може синът й да замине с Лама Иво в чужбина.

С парите от продадената къща Ивайло Калушев купува яхта, на която освен двамата, пътуват още един мъж и една жена. Следващата стъпка е продажбата на яхтата.

"Като аз изтеглих пари от моята банкова сметка, които баща ми беше депозирал за следването ми в университет. Междувременно майка ми успя да изтегли доста от общите семейни пари с баща ми и ги преведе на Калушев – може би 100 000 евро", разкрива Валери.

"Пристигайки в Мексико, при нас идваха и отсядаха хора, част от които бяха нещо като ученици на спиритуалните техники. На практика лама, гуру беше Калушев. В Мексико живяхме около 5–6 години, като след това аз се прибрах в България, като заради това останалите ме изтриха от всички социални мрежи и техни домейни", свидетелства мъжът.

Групата около Калушев спира общуването и с майката на Валери, защото отказала да спонсорира повече дейността им. Малко след това Калушев и групата му напускат Мексико и се прибират в България, където "Лама Иво" купува бившата хижа "Петрохан".

Вчера майка му, София Андреева, разказа, че синът й се е прибрал в България от Мексико заради скандали с другите мъже от групата. Тя твърди, че Валери не й е казал нищо за разрива между мъжете, а след пловин година започнал да говори за секусален тормоз. Тогава тя предположила, че става дума за завист, тъй като синът й си мислел, че ще е "прирожденец" на Лама Иво, но се появил Николай, който станал по-близък с Калушев.

Според нейната версия обаче, тя не е прекъснала връзките си с групата, тъй като е ходила в хижа Петрохан, където е виждала мъжете да медитират по цяла вечер.