Разрушават постройката, блокирала строежа на столичния бул. "Тодор Каблешков"

Премахването й ще даде възможност да бъдат завършени последните 80 м

16.02.2026 | 14:28 ч. 1

Започна разрушаването на постройката, блокирала строежа на столичния булевард "Тодор Каблешков".

Премахването ще даде възможност да бъдат завършени последните 80 метра от участъка, съобщи Bulgaria ON AIR.

Зам.-кметът по обществено строителство Никола Лютов припомни, че още миналата година съдът е отхвърлил всички жалби срещу отчуждаването и в края на януари е потвърдил предварителното изпълнение на събарянето на постройката.

"След приключването ще можем да видим булеварда в един завършен профил, с газопреносна мрежа, канализация, осветление и най-вече ще завършим един от най-важните градски рингове - това е един от най-важните инфраструктурни проекти на СО", коментира зам.-кметът по "Обществено строителство" Никола Лютов.

"Имаме открита строителна площадка, за около 2 месеца при подходящи метеорологични условия, за около 70 дни, би трябвало да се справим с приключването на ремонта", допълни той.

"Това е транс районен проект. Засяга "Лозенец" и "Красно село". Смятам, че е безспорна необходимостта от този втори градски ринг. Планиран е от много отдавна. Всяко наше усилие касае не само "Триадица", но и всички граждани на София", подчерта кметът на район "Триадица" Димитър Божилов.

