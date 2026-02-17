IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мъж, заклал майка си, ще лежи в затвора 20 години

Престъплението бе извършено миналата година в Сливен

17.02.2026 | 14:12 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Мъж, убил майка си по особено мъчителен начин, получи наказание от 20 години „лишаване от свобода“.

Той бе подсъдим за това, че чрез нанасяне на множество удари с нож е умъртвил умишлено своята майка, като престъплението бе извършено на 11 юли миналата година в Сливен.

То е извършено в условията на домашно насилие и особена жестокост по отношение на пострадалата. 

По време на разследването е установено, че подсъдимият и пострадалата живеели заедно. В ранните часове на горепосочената дата Г.И. взел решение да убие майка си. За целта взел нож, с който нанесъл множество удари в областта на гръдния кош и шията на пострадалата. Множеството причинени рани довели до силна кръвозагуба и до смъртта на пострадалата.

Присъдата на Окръжен съд-Сливен може да бъде обжалвана пред Апелативен съд-Бургас.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

сливен присъда
