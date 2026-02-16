Съсед на Калушев в с. Българи: Който е дошъл в тази къща, хаир не е видял

Жител на странджанското село Българи – Дамян не се страхува да говори и коментира покойния си съсед Ивайло Калушев. “Който е дошъл в тази къща, хаир не е видял. Шестима се изредиха като собственици – всичките умряха”, казва Дамян, цитиран от "Флагман".

По-рано стана ясно, че днес се извършва полицейска акция в къщата на Калушев. Селото е на 10 км от турската граница, а къщата е разположена в южната част на населеното място, в покрайнините.

Тук живеещите около 50-ина човека не контактуват с външни хора по принцип и това е възпитавано у тях от поколения. Затова свидетелства и поведението на кмета им Петър Недялков, който не дава никаква информация за случващото се с един от най-хубавите и добре запазени имоти.

Дамян е човекът, който постоянно е в двора си и наблюдава случващото се от години във фаталната къща с номер 3.

Първоначално постройката е била на местния жител дядо Иван. Той вдигнал грубия строеж на два етажа, но още преди да я завърши починал, и така имотът преминал в ръцете на сина му Тошко. Той се оженил и започнал бурно да развива бизнес в Приморско, където решил да си строи къща.

Въпреки това, той завършил къщата си в село Българи. Съседът не знае какво се е случило при младото семейство, но твърди, че жената на въпросния Тошко е постъпила непочтено, след което двамата са се разделили. Тошко се върнал обратно в с. Българи и заживял сам в завършения от него имот.

Бил толкова нещастен, че не искал да вижда никого. Стоял затворен вътре и накрая умрял в самота.

Собствениците на къщата се сменят

“След Тошко тук пристига Иван Шопа и жена му Роса от София. Шопа каза, че ще развива голям туризъм, ремонтира отново къщата, даже сложи и парно. Твърдеше, че от Слънчев бряг ще идват рейсове с туристи, а вътре ще има готвачи, ще текат парите. Той се повъртя няколко години и изведнъж каза, че ще я продава. Иван Шопа изчезна. Дойде Руската мафия, те оставиха един пиян, на когото бяха казали, че докато не намери купувач няма да мърда от нея. Това го знам от него. И той умря. След него дойде Канадеца (не желае да уточнява дали това е прякор или е гражданин на Канада, бел. ред.), споделя подробности съседа.

“И той си тръгна. Тези, които сега ги намериха умрели в кемпера, бяха шестите собственици. Те дойдоха тук преди три години. Не контактуваха с мен. Ходиха с черни дрехи. Не паркираха пред къщата, а винаги отзад към оградата. Заради това не съм видял какви хора са влезли от задната страна“, разказа Дамян.