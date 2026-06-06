"Сънищата се завръщат сутрин" с Даниела и Владимир Овчарови

Владимир и Даниела Овчарови ще представят съвместна експозиция в галерия "Париж", озаглавена "Сънищата се завръщат сутрин". Това е и първата им самостоятелна изложба в България след близо тридесет години отсъствие, а откриването ще бъде на 10 юни.

Владимир и Даниела Овчарови са семейство художници, чийто творчески живот е преминал в по-голямата си част в САЩ, където са се развивали и успявали като артисти. Преди няколко години решават да се върнат в България, да купят в Ново село (до Велико Търново) една сграда, която първо е била сладкарница, а после кръчма, да я реновират и изрисуват със собствените си ръце, и да я превърнат в едно прекрасно място за живеене, творене и едновременно с това – в музей на порцелана.

Животът им продължава да тече вече между България и Щатите, но вече с активното участие в българския културен живот.

Изложбата

И двамата творят в областта на сюрреализма и магическия реализъм, като смело се впускат в експериментаторство и провокация към зрителя. Сюжетите им са като излезли от света на "Алиса в страната на чудесата". Луди шапкари, зайци, очи, ръкавици, часовници, принцеси, мистични гори, всичко е събрано в творбите им.

Специално картините на Владо Овчаров са буквално скулптури, защото той превръща стари антикварни часовници, рамки, огледала или врати в триизмерни сюрреалистични картини, които са сякаш извадени от древно мексиканско изкуство. Може би оказва влияние, че са живели и творили в места като Албакърки и Санта Фе, които са повлияни много от Мексико и Испания като култура и архитектура.

Даниела Овчарова рисува изключително майсторски фигурите и най-вече лицата, които са изключително изящни, а сюжетите ѝ са изцяло приказно-митологични. И двамата рисуват както върху платно, така и върху дърво.

Изложбата на Даниела и Владимир Овчарови "Сънищата се завръщат сутрин" може да бъде видяна в галерия „Париж“ до края на месец юни, както и онлайн в сайта на галерията.