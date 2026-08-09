Задържаха украинец за убийството край Слънчев бряг

Украински гражданин, живеещ в София, е задържан от служители на Областната дирекция на МВР в Бургас във връзка с убийството на негов сънародник, извършено рано тази сутрин в к.к. “Слънчев бряг”.

Мъжът е открит в района на Каблешково, докато се придвижвал с лек автомобил “Шкода Фабия“ със софийска регистрация. По данни на полицията той е направил опит да напусне местопроизшествието - частно жилище в комплекс, разположен в местността Чолакова чешма край Кошарица.

Убийство след скандал

По първоначални данни на МВР убийството е извършено след употреба на алкохол и възникнал скандал между двама украински граждани, пребивавали в жилището в комплекса. По време на инцидента трети техен сънародник бил в тоалетната. При връщането си в помещението, където мъжете употребявали алкохол, той заварил безжизненото тяло на украински гражданин със статут на бежанец, който имал порезна рана в областта на гърлото.

Пристигналият медицински екип констатирал смъртта на мъжа. Тялото е откарано за аутопсия в Бургас. Първоначалните данни сочат, че смъртта е настъпила вследствие на обилна кръвозагуба от отворена рана в областта на гърлото, уточниха от полицията. За изясняване на случая вече са проведени разпити и изземване на записи от видеокамери.

Образувано е досъдебно производство под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура-Бургас. / БТА