Не головете, а розовите бутонки привлякоха погледите на Световното

Златна топка, златна обувка, златна купа! Световното първенство по футбол тече с пълна сила и на 19 юли един щастлив капитан ще вдигне трофея над главата си, а зад него ще ликуват съотборниците му от националния отбор. Дали това ще бъде някой измежду фаворитите Англия, Аржентина, Франция, Испания и Португалия, или 2026 ще бъде годината на футболната изненада, предстои да разберем.

Заедно със световната титла, в края на първенството се присъжда и наградата за най-добър футболист. Той получава специална златна обувка, която да прибере у дома за заслугите си.

Но съдейки от тазгодишните обувки по зеления терен, по-скоро личният трофей трябва да бъде в розово, а не в златно.

САЩ, Канада и Мексико неволно се превърнаха в домакини на розовото Световно първенство, след като различни нюанси на цвета се забелязват по краката на най-известните футболисти в света.

Това беше тенденция, зададена още от самото начало, когато се изигра първият мач между Мексико и Южна Африка. Тогава всички, с изключение на трима от 22-мата титулярни играчи от двата отбора, стъпиха на легендарния терен „Естадио Ацтека“ с розови бутонки.

Модата продължи с пълна сила оттогава, водена както от най-големите звезди на турнира – било то Килиан Мбапе или Ерлинг Холанд – така и от най-малките нации, като футболисти от съставите на Кабо Верде и Кюрасао по подобен начин попадат в цветната палитра.

Тези, които са запознати със света на футболните обувки и екипи, знаят, че тенденциите се задават още преди първия съдийски сигнал.

Adidas, Nike, Puma, New Balance и Skechers – като последните пуснаха първата си гама футболни обувки едва през 2023 година и са представяни от английския нападател Хари Кейн – представиха нови линии бутонки още преди старта на Световното.

Имената на всеки цвят варираха в зависимост от марката – от Solar Turbo на Adidas до Poison Pink на Puma, но приликите бяха поразителни. Според Роб Шелдън, ръководител на продуктовия отдел за футбол на New Balance, казва, че изборът на розов цвят не е толкова изненадващ за запознатите, колкото за феновете.

Като за начало, ярките нюанси привличат вниманието – не само на играчите, които се опитват да се намерят сред хаоса на терена, но и на милионите фенове по света, към които са се насочили марките.

И все пак, съвременните футболни звезди са и свои лични марки. С петима посланици на New Balance по терена – Еберечи Езе (Англия), Букайо Сака (Англия), Енрик (Бразилия), Тимъти Уеа (САЩ) и Ян Диоманде (Кот д'Ивоар) – които се гордеят с общо 32 милиона последователи в Instagram, изразяването на увереност и индивидуалност вече е неразделна част от дизайна на обувките.

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Източник: Tialoto.bg