На 56 и по-уверена от всякога: Дженифър Анистън впечатли с нова фотосесия

Повече от три десетилетия след като се превърна в едно от най-разпознаваемите лица на телевизията благодарение на ролята си на Рейчъл Грийн в култовия сериал „Приятели“, Дженифър Анистън продължава да бъде сред най-обичаните и влиятелни жени в Холивуд.

Днес, на 56 години, актрисата изглежда по-уверена, по-спокойна и по-удовлетворена от всякога – не само в професионален план, но и в личния си живот.

Новата корица на Marie Claire Australia показва именно тази по-зряла и осъзната страна на актрисата. В откровено интервю Дженифър Анистън говори за кариерата си, за промените в Холивуд, за приятелството, за избора на правилните проекти и за това какво означава истинският успех на този етап от живота ѝ.

За фотосесията за юлския брой на списанието Дженифър Анистън позира в серия от елегантни и модерни визии от водещи модни марки, демонстрирайки неподражаем стил и увереност. Заснетите в легендарния Chateau Marmont кадри подчертават естествената красота на актрисата и затвърждават статута ѝ на една от най-влиятелните модни икони в Холивуд.

Актрисата признава, че през годините е променила напълно начина, по който гледа на професионалните си ангажименти. Ако в миналото е била фокусирана върху непрекъснатото развитие и новите възможности, днес за нея най-важни са качеството и смисълът на работата. Именно затова Дженифър Анистън избира внимателно проектите, в които участва, като се стреми те да я вдъхновяват и да ѝ носят удовлетворение.

Според звездата основната ѝ цел вече не е да работи повече, а да работи по-добре. Тя споделя, че иска да инвестира времето си в истории, които я вълнуват истински, както и да работи с хора, които уважава и цени. Това е философия, която според нея носи много повече удовлетворение от безкрайното преследване на нови успехи.

„Основната ми мисия сега е да правя проекти, които наистина ме вдъхновяват и ме вълнуват“, споделя актрисата. Тя допълва, че днес за нея е по-важно „качеството, а не количеството, и времето, прекарано с хора, на които наистина държиш и с които искаш да работиш“.

Последните години са особено успешни за Дженифър Анистън. Ролята ѝ в сериала The Morning Show се превърна в едно от най-високо оценените изпълнения в кариерата ѝ.

Освен че е сред главните звезди на продукцията, тя е и изпълнителен продуцент, което ѝ позволява да участва активно в творческия процес. Успехът на сериала затвърди позицията ѝ като една от най-влиятелните фигури в съвременната телевизия.

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Източник: Tialoto.bg