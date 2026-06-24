Род Стюарт се усмихва отново: Певецът позира с цялото си семейство след инцидента

Легендарният рок музикант Род Стюарт зарадва почитателите си с рядка семейна снимка, която идва само дни след неприятен инцидент по време на негово сценично участие. Кадърът показва изпълнителя заобиколен от най-близките му хора и бързо привлече вниманието на феновете по целия свят.

След напрегнатия период и притесненията около здравословното му състояние, новата публикация носи позитивно послание и подсказва, че настроението в семейството е повече от празнично. Снимката разкрива специален момент на близост и единство, който предизвика множество реакции в социалните мрежи.

81-годишният музикант сподели снимка в Instagram, на която е заобиколен от своите деца и 55-годишната си съпруга Пени Ланкастър. Род седи в средата на групата, а в левия край се намират най-малките му синове – 15-годишният Ейдън и 20-годишният Алистър – които той споделя със сегашната си съпруга.

До Алистър се е настанила дъщерята на Стюарт – 34-годишната Рене, която той споделя с бившата си съпруга Рейчъл Хънтър. До Род е 46-годишната му дъщеря Кимбърли, която се ражда от първия му брак с Алана. Бившата двойка беше женена от 1979 до 1984 година. До Пени Ланкастър пък е 39-годишната Руби, която музикантът споделя с бившата си приятелка – моделът на Sports Illustrated Кели Ембърг. Двамата имат дългогодишна връзка, но така и не минават под венчилото.

Следва синът на Род – 45-годишният Шон, който се ражда от брака му с Алана. До него е Лиъм Хънтър – още едно дете от брака на Стюарт с Рейчъл.

„Горд съм, че съм техен баща“, написа легендарният изпълнител под семейната снимка.

Единственият липсващ от събирането е най-голямото дете на Род, 62-годишната Сара Стрийтър. Тя се ражда, когато баща ѝ е още тийнейджър от едногодишната му връзка със Сюзън Хорд.

Сара е дадена за осиновяване, защото родителите ѝ нямали пари да отглеждат дете, но тя разбира, че е дъщеря на рок легенда, когато е на 18 години. Нейните осиновители сами ѝ споделят новината.

Това дава възможност на Сара да се срещне със Стюарт и двамата създават близка връзка, която продължава и до днес.

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Източник: Tialoto.bg