Ким Кардашиян с нова визия - боб и руса коса

Ким Кардашиян изненада феновете с голяма промяна във визията си. 45-годишната риалити звезда се появи с по-къса прическа и нов цвят на косата преди дни.

Тя беше забелязана и заснета с модерната вече няколко години прическа тип боб и руса грива. Русото е доста бледо, отива към бяло и така става ясно, че платиненото русо явно се завръща през горещия сезон.

Косата на Ким е с обем, леко разрошена, на къси вълни. Някои дори сравняват звездата с Мерилин Монро.

Кардашиян позира по кафяв шлифер и с черни слънчеви очила. Косата ѝ стига само до малко под брадичката.

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