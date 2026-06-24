В началото на кариерата: Карали Джесика Симпсън да отслабне

Джесика Симпсън призна, че е усещала натиск да изгуби килограми в началото на музикалната си кариера.

Това било така, за да може 45-годишната певица да се състезава с Бритни Спиърс и Кристина Агилера.

Изпълнителката тежала 52 килограма, когато била на 17 г. Но лейбълът ѝ очаквал да свали още 6-7 килограма.

"Така, когато за първи път започнах да пея, за всички в звукозаписната компания аз трябваше да съм тази поп звезда. Знаете, има Бритни Спиърс, има Кристина Агилера, ние ги обичаме, ние ги подкрепяме. Трябваше да следвам стъпките им. И наистина мислех, че са подписали с мен само заради гласа ми, и изведнъж беше така: "ОК, ти трябва да свалиш 7 килограма - и между другото, бях 52 килограма. Така че, да кажеш това на 17-годишно момиче е много", казала е Джесика на концерт в Пенсилвания, предават от "Page Six".

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