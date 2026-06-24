Има уникална част от човешкото тяло, която еволюцията не може да обясни

Човешкото тяло е машина, чиито много части - от микроскопичните детайли на клетките ни до крайниците, очите, черния дроб и мозъка ни - са били сглобявани на пресекулки през четирите милиарда години от нашата история. Но учените все още се чудят защо сме еволюирали в тази конкретна форма. Защо например хората имат уникална брадичка? И защо, спрямо телесното тегло, човешкият тестис е три пъти по-голям от този на горилата, но една пета от този на шимпанзето?

В новата си книга "Дървото на живота" Макс Телфорд разкрива, че все още търсим отговорите на много от тези въпроси "защо". Но започваме да намираме отговори на някои от тях.

Историята на еволюцията ни разказва как, започвайки от прости начала, е бил изграден всеки вид, когато всеки от компонентите, които изграждат живо същество, е бил добавен към неговия план. Ако се изкачим по еволюционното дърво на живота, можем да следваме криволичещ път, който посещава все по-специализираните клони, към които принадлежи даден вид. Ние, хората, например, сме били животни, преди да станем гръбначни; бозайници, преди да еволюираме в примати и така нататък.

Групите видове, с които споделяме всеки от тези клонове, разкриват реда на появата на частите на тялото ни. Тяло и черва (изобретения на животинския клон) трябва да са се появили преди гръбначния стълб и крайниците (гръбначния клон); млякото и косата (бозайниците) са се появили преди ноктите (приматите).

Има начин да изучаваме отделния проблем защо сме еволюирали всяка от тези части на тялото, но това работи само ако въпросната характеристика е еволюирала повече от веднъж на отделни клони на дървото на живота. Тази повтаряща се еволюция се нарича конвергенция. Тя може да бъде източник на разочарование за биолозите, защото ни обърква относно това как видовете са свързани. Лястовиците и бързолетите, например, някога са били класифицирани като сестрински видове. Сега знаем както от ДНК, така и от сравнения на техните скелети, че лястовиците са всъщност по-близки роднини на совите, отколкото на бързолетите.

Размерът има значение, когато става въпрос за еволюция

Но конвергентната еволюция става нещо полезно, когато я разглеждаме като вид естествен експеримент. Размерът на тестисите на приматите ни дава класически пример. Възрастната мъжка абисинска черно-бяла маймуна колобус и макакът бонет са приблизително с еднакъв размер. Но, подобно на шимпанзетата, хората и горилите, тези подобни маймуни имат коренно различни тестиси. Тестисите на колобусите тежат само 3 грама. Тестисите на макаците, за разлика от тях, са цели 48 грама.

Можете да измислите няколко правдоподобни обяснения за различните им размери на тестисите. Големите тестиси може да са еквивалент на опашката на паун, не са полезни сами по себе си, но са привлекателни за женските. Но може би най-правдоподобното обяснение е свързано с начина, по който се чифтосват. Мъжкият колобус се конкурира ожесточено за достъп до харем от женски, които ще се чифтосват изключително с него. Макаците, от друга страна, живеят в мирни смесени групи от около 30 маймуни и имат различен подход към любовта, където всеки се чифтосва с всички останали: мъжките с няколко женски (полигамия) и женските с няколко мъжки (полиандрия).

Колобусът с неговия харем може да се размине с производството на минимално количество сперма - ако една капка е достатъчна, за да се роди бебе, тогава защо да се произвеждат още? За мъжкия макак конкуренцията за размножаване се случва в битка между неговата сперма и спермата на други мъжки, които са се чифтосвали преди или след това. Мъжкият макак с големи тестиси би трябвало да произвежда повече сперма, което му дава по-голям шанс да предаде гените си. Това е разумно обяснение за различните им размери на тестисите, но вярно ли е? Тук помага конвергентната еволюция.

Ако разгледаме целия клон на бозайниците от дървото на живота, ще открием, че има много групи бозайници, които са еволюирали с тестиси с различни размери. В почти всички тези отделни случаи по-големи тестиси се срещат постоянно при безразборните видове, а по-малки при моногамните.

Мъжка горила със сребърен гръб и малки тестиси има единствен достъп до харем. Шимпанзетата и боноботата с големи тестиси наистина са силно безразборни. Делфините, от друга страна, може да имат най-големите тестиси сред бозайниците от всички, съставляващи до 4% от телесното им тегло (еквивалентно на човешки тестиси, тежащи приблизително 3 килограма). Въпреки че сексуалният живот на дивите делфини е естествено труден за изучаване, делфините-въртящи се делфини поне отговарят на нашите очаквания, участвайки в масово чифтосване чрез вентилационни отвори, наречени "вузълс".

Благодарение на многобройните наблюдения, предоставени от конвергентната еволюция, успяхме да открием тази последователна корелация между размера на тестисите и сексуалния живот при всички бозайници. А що се отнася до хората, размерът на тестисите ни е някъде по средата, можете да си правите с това каквото искате!

Но какво да кажем за човешката брадичка?

Човешката брадичка е плодородна почва за спорове между учените относно нейното предназначение. Както при тестисите, има половин дузина правдоподобни идеи, които обясняват еволюцията на човешката брадичка. Тя може да е еволюирала, за да укрепи челюстта на борещ се пещерен човек. Може би брадичката е еволюирала, за да преувеличи великолепието на мъжествената брада. Тя може дори да е страничен продукт от изобретяването на готвенето и по-меката храна, която то произвежда - безфункционален лицев нос, оставен от отстъпващата вълна на отслабваща челюст.

Интересно е обаче, че брадичка не може да се открие при никой друг бозайник, дори при най-близките ни братовчеди, неандерталците. Благодарение на уникалността на брадичката на homo sapiens, макар че имаме богат набор от възможни обяснения за нейната еволюционна цел, при липсата на конвергентна еволюция, нямаме разумен начин да ги тестваме.

Някои части от човешката природа може да са предопределени да останат загадка.

Макс Телфорд е професор по зоология и сравнителна анатомия в UCL. Статията е публикувана в The Conversation.