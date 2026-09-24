Истински синя роза? Нов генетичен пробив я прави по-възможна от всякога

Розите са червени... но вече могат да бъдат и сини.

В продължение на години истински синята роза изглеждаше почти невъзможна. Причината е в самата биология на растението - розите естествено произвеждат червени и жълти пигменти, но им липсва ключов ензим, необходим за създаването на син цвят.

Първият голям пробив идва през 2004 г., когато учени от Suntory Global Innovation Center в Киото, Япония, генетично модифицират роза така, че тя да започне да произвежда сини пигменти. Те добавят ген за ензим, способен да образува делфинидин - пигмент, който участва в синьото оцветяване на много цветя, пише Science News.

Резултатът обаче не бил точно мечтаното небесносиньо. Получените рози изглеждали по-скоро лилави. Това подсказало на учените, че наличието на син пигмент само по себе си не е достатъчно.

За синьото са нужни и "помощници"

Естествено сините цветя, като ирисите, също произвеждат пигменти като делфинидина. Но при тях има и почти безцветни молекули, известни като копигменти - флавонови C-гликозиди.

Тези молекули действат като своеобразни помощници. Те стабилизират основните пигменти и правят цвета им по-наситен и по-син.

Розите естествено нямат и гените, необходими за производството на тези копигменти.

Затова този път екипът на Suntory предприел по-сложен подход.

Учените добавили четири гена от други видове сини цветя към светлорозова роза.

Ген от кантербърийската камбанка (Campanula medium) позволил на модифицираните растения да произвеждат няколко различни сини пигмента. Още два гена от торения (Torenia x hybrida) и един от Gentiana triflora дали на розите способността да създават и необходимите безцветни помощни молекули.

И именно тази комбинация се оказала ключът.

Съчетанието между синия пигмент малвидин и копигмента изоориентин довело до рози със значително по-син оттенък от растенията, които произвеждали единствено делфинидин.

Колкото по-високо било съдържанието на копигменти във венчелистчетата, толкова по-сини ставали цветовете.

Резултатите бяха представени на 25 август по време на 32-рия Международен конгрес по градинарство в Киото.

И цветът се запазва с години

По специализирана цветова скала новите рози попадат в категорията "виолетово-синьо".

Но още по-важното е, че промяната не се оказала краткотрайна.

При изпитания в оранжерии в Япония розовите храсти продължили да дават сини цветове в продължение на седем години. При отглеждане на открито в Колумбия същият ефект се запазил поне три години.

Така учените се приближават повече от всякога до създаването на истинска синя роза - не просто роза с добавен син пигмент, а растение, при което различни молекули работят заедно, за да създадат по-дълбок и убедителен син оттенък.

Екипът вече гледа към следващата стъпка - цветът да стане още по-наситен.

И ако това се случи, една от най-старите поетични фрази може най-накрая да има нужда от редакция.