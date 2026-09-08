Учени откриха "суперпразнината" N44 в Големия Магеланов облак

Нова снимка от космическия телескоп "Хъбъл" на НАСА и Европейската космическа агенция разкри впечатляваща мъглявина. Тя е кръстена LHA 120-N44 или накратко N44 и е разположена на около 160 000 светлинни години в Големия Магеланов облак - спътникова галактика на Млечния път, съобщи изданието Sci.News.

Мъглявината, намираща се в съзвездието Дорадо, се характеризира с две основни особености - обширна централна празнина и обвивка от плътен, прашен газ.

Астрономи от екипа на "Хъбъл" обясняват, че това представлява "суперпразнина", простираща се на приблизително 140 светлинни години и е създадена от мощните звездни ветрове и експлозиите на свръхнови на звездите в нейния център. Изхвърленият при тези процеси газ е образувал плътна обвивка около празнината, в която понастоящем се формират нови звезди - процес, който прави N44 интересен обект за изследователите на звездообразуването.

Чрез наблюденията си учените са успели да каталогизират близо половин милион звезди в региона, включително около 30 000, които все още се намират в ранен етап от развитието си, преди да започнат термоядрения синтез на водород.

Отделните структури в по-широкия звездообразуващ комплекс N44 първоначално са били каталогизирани от астронома Карл Хенайз през 50-те години на ХХ век.