Учени с откритие, доказващо библейския разказ за това как Бог е създал небесата?

Откритие за това как се е образувала земната луна предизвика твърдения, че библейската история за сътворението на света се доказва.

Учените обявиха по-рано този месец, че са използвали усъвършенствана компютърна симулация, за да пресъздадат сблъсък между младата Земя и планета с размерите на Марс, наречена Тея, преди около 4,5 милиарда години.

За разлика от по-ранните модели, симулацията отчита как вътрешните температури на планетите биха повлияли на здравината на скалите и метала им. Когато изследователите включиха тези свойства, непокътната луна се появи в орбита приблизително пет часа след симулирания удар.

Удивително кратката времева линия сега е сравнена с Книгата Битие, която описва как Бог създава небесата за няколко дни

Много хора, коментиращи онлайн, приветстваха изследването като научно потвърждение на това, което Писанието казва от хиляди години.

"Книгата Битие ми каза това преди време", написа един човек.

Други предположиха, че петчасовото откритие е отражение на четвъртия ден от Битие, когато Бог поставя "по-малката светлина" в небесата, за да управлява нощта.

Библейският разказ се появява в Битие 1:14-19, където се описва как Бог поставя две светлини на небето на четвъртия ден от сътворението.

"По-голямото светило" традиционно се разбира като слънцето, докато "по-малкото светило" се отнася до луната, която е създадена, за да "управлява нощта".

За вярващите, реагиращи на изследването, решаващият детайл е скоростта, с която луната се е появила в симулацията.

"Бог може да прави каквото си поиска; когато си поиска", пише един потребител, добавяйки, че е можело да отнеме "пет секунди", а не пет часа.

Друг потребител добавя в X:

"Бог може да създаде всичко чрез слово."

Докато друг каза:

"Знаем", цитирайки Битие 1:3-5, където се казва: "И Бог каза: Да бъде светлина!" И стана светлина. И Бог видя, че светлината беше добра. И Бог отдели светлината от тъмнината. И Бог нарече светлината Ден, а тъмнината нарече Нощ. И стана вечер, и стана утро - денят първи."

Изследователите обаче не са си поставили за цел да проверят Битие и не са твърдяли, че работата им доказва библейския разказ.

Тяхното проучване, публикувано в The Astrophysical Journal Letters, изследва какво се е случило, след като Тея, млада планета с размерите приблизително на Марс, се е ударила в Земята преди около 4,5 милиарда години. Учените отдавна вярват, че силният сблъсък е изхвърлил разтопена скала и отломки в орбита, където постепенно са се събрали, за да образуват Луната.

Но по-ранни симулации са третирали Земята и Тея почти като огромни капки течност, защото се е очаквало ударът да разтопи или изпари големи части от двата свята. Новият модел въведе фактор, който до голяма степен беше игнориран: здравината на скалата и метала вътре в сблъскващите се планети. Изследователите също така са взели предвид температурата, тъй като по-горещият планетарен материал би бил по-слаб и по-лесен за деформация от по-студената, по-твърда скала. Когато тези реалистични свойства бяха добавени, някои симулации все още създадоха огромен пръстен от отломки, които бавно биха се сглобили в Луната.

В друг сценарий обаче, напълно непокътната Луна се появи в орбита в рамките на приблизително пет часа.

"Когато използвахме същите параметри като при оригиналното моделиране на удара, чак до еднакво температурните структури вътре в двете тела, в рамките на около пет часа се появи непокътната Луна", обясни водещият изследовател д-р Адийн Дентън.

Този резултат подхрани библейските сравнения, защото предполагаше, че едно от най-важните събития в историята на Земята може да се е случило в рамките на часове, а не в рамките на огромен период от време. Битие обаче не уточнява колко време е отнело физическото формиране на Луната, а компютърният модел представя само един възможен резултат от древния сблъсък.

Следователно симулацията не доказва научно, че Бог е създал луната на четвъртия ден, но дава на вярващите поразителна нова причина да преразгледат разказа, записан в Битие.