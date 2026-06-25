Карл Маркс е бил прав: Религията е "опиум за народа", действа като хероин и морфин

Повече от 180 години след като Карл Маркс нарече религията "опиум на народа", учените доказаха, че участието в църковна служба наистина може да повлияе на тялото подобно на незаконен наркотик.

Проучване сред църковни членове на Великобритания и Бразилия установи, че богослужението значително е увеличило способността им да издържат на болка - индикация, твърдят изследователите, че естествената "мю-опиоидна" система на тялото е била активирана.

Това е същата система, с която се свързват хероинът, морфинът и синтетичните опиоидни болкоуспокояващи, за да произведат своите ефекти

Според д-р Валери ван Мулуком от университета Оксфорд Брукс, съавтор на изследването, резултатите не означават, че поклонниците са химически успокоени от проповедите. Вместо това, тя и нейните колеги вярват, че религиозните ритуали раздвижват древен биологичен механизъм, който е ключов за това хората да чувстват чувство за принадлежност.

В изследването са участват 265 души на 24 религиозни събития във Великобритания и Бразилия. Те варират от англикански, католически, методистки и баптистки служби, където хората пеят, слушат проповеди, молят се и си разменят поздрави, до ритуали на Умбанда, които съчетават африкански традиции, римокатолицизъм, спиритизъм и вярвания на коренното бразилско население.

Участниците са тествани преди и след всяка служба. Те отговаряли на въпроси за това колко близки се чувстват с другите в конгрегацията, колко им се доверяват и колко общо чувстват, че имат. Те също така са направили и стандартен тест за праг на болка, използвайки маншет за кръвно налягане, който се напомпва около ръката, докато стане твърде неудобен и участникът поиска да бъде разхлабен.

Тъй като изследователите не са могли директно да измерят естествените нива на мю-опиоиди в мозъка по време на църковна служба, тези показания на прага на болката са били използвани като заместител. Опиоидите, които се произвеждат естествено от тялото, помагат за притъпяване на дискомфорта; когато мю-опиоидната система е по-активна, хората обикновено понасят повече болка.

Хората се чувствали по-свързани средно след служба, отколкото преди; те също така имали по-висок праг на болката. Освен това, хората, чийто праг на болката се е повишил най-много, са били и хората, които са се чувствали най-свързани със своите събратя поклонници.

"За нас това беше доказателство, за да кажем: "Хей, вероятно опиоидът е този, който движи този ефект върху социалните връзки", казва Ван Мулуком, цитирана от The Times.

Идеята, че религията се докосва до същата биология като морфина, не е нова

Изследователите обаче казват, че тяхното проучване е първото, доколкото им е известно, което измерва това в реални условия, използвайки тест за болка.

В статия в Proceedings of the Royal Society B те предполагат, че резултатите подкрепят това, което е известно като "мозъчно-опиоидна теория за социална привързаност".

Теорията се връща към нашето далечно еволюционно минало. Сред маймуните, подстригването помага за задържането на групите. Пощенето на козината за въшки помага за подобряване на хигиената, но е също така интимно и успокояващо. То изгражда доверие и изглежда прави това до голяма степен чрез активиране на мю-опиоидната система.

Въпреки това, подготвянето на хора работи само индивидуално. Професор Робин Дънбар от Оксфордския университет, съавтор на новото проучване, предполага, че с увеличаването на броя на човешките групи, нашите предци са се нуждаели от алтернативни средства за активиране на мю-опиоидната система, за да подхранват същите чувства на близост - такива, които биха могли да обхванат много хора едновременно.

Религията, предполага той, предлага решение.

Ван Мулуком казва, че не е религиозна, но е скептична към конкурентните атеистични аргументи, че вярата оцелява, защото прави хората послушни, лековерни или лесни за контрол.

"Новите атеисти [група, често свързвана с Ричард Докинс и покойния Кристофър Хичънс] сякаш казват, че устойчивостта на религията се обяснява най-добре с това, че хората не са много интелигентни и се нуждаят от религия, за да обяснят света около тях", казва тя. "Това наистина не е усещането, което имам."

Светските хорове, танцовите групи, футболните отбори и хуманистичните общества също могат да създават силни социални връзки. Но тя подозира, че религията е необичайно добра в засилването на чувството за принадлежност, като го комбинира със смисъл и ангажираност.

"Колкото повече изследвания правя върху религията, толкова повече сочат, че тя е свързана със социалните връзки", допълва тя.