Почина Франк Биърд, барабанистът на ZZ Top

Франк Биърд, барабанистът на легендарното тексаско буги-рок трио ZZ Top, който стои зад ритъма на едни от най-големите хитове на групата като „Sharp Dressed Man“, „Legs“ и „Gimme All Your Lovin’“, е починал. Той беше на 77 години.

Биърд е издъхнал във вторник в ранчото си в Ричмънд, Тексас, заобиколен от членове на семейството си, съобщи неговият пиар Боб Мерлис. Съоснователят и китарист на групата Били Гибънс, който е на турне с басиста Елууд Франсис, почете Биърд в изявление, предаде NOVA.

„Днес Елууд и аз загубихме един страхотен приятел и колега, а светът загуби един от най-естествено иновативните барабанисти и истински син на Тексас. Неговият характерен ритъм беше ключов за успеха на ZZ Top. Групата, от която той беше част в продължение на шест десетилетия, ще продължи напред, както той би искал“, каза Гибънс.

ZZ Top са продали повече от 50 милиона албума и имат шест сингъла, достигнали до №1 в класацията на Billboard Mainstream Rock Airplay. Седем от албумите им са попадали в Топ 10 на Billboard 200, а групата е номинирана три пъти за награда „Грами“.

„Открих хората, с които съм бил предопределен да свиря“, казва Биърд в документалния филм от 2019 г. „ZZ Top: That Little Ol’ Band from Texas“. „Никога не съм искал да се отказвам и никога не съм искал да бъда уволнен.“

Смъртта му идва пет години след загубата на друга емблематична фигура от ZZ Top – басиста Дъсти Хил, който почина през 2021 г.