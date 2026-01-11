IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Иван Таков: Не знам защо Зафиров допуска, че може и да няма избор на председател на БСП

Таков не изключи възможността да бъде номиниран за председател на БСП

11.01.2026 | 10:24 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Конгресът преди изборите е изключително необходим за БСП. Това заяви за БНТ заместник-председателят на партията Иван Таков във връзка с вчерашното решение на пленума на партията да проведе конгрес на 7 и 8 февруари.

По думите на Иван Таков вчерашното заседание е протекло без сътресения, въпреки публичните спекулации. Той подчерта, че решението за свикване на конгрес преди изборите е било необходимо, за да може партията да влезе в кампанията с нова мотивация и платформа, на фона на ниското политическо доверие.

 „Случи се това, което трябваше да се случи вчера. Гръмките приказки за фундаментални, кървави и и какви ли не други приказки чух – това не е вярно. Събрахме се, дебатирахме, анализирахме и отиваме на конгрес преди изборите, което беше изключително важно да се случи, тъй като това, което вие казахте и градската организация имаше позиция, че независимо от всичко, на нас ни трябва нов заряд за тези избори, защото политическото доверие в партията не е особено високо. Какво по-добро от това, което сме гласували – да направим една предизборна платформа истински, един честен анализ за участието ни в правителството и в парламента. Разбира се, сме включили и точка за председател.“

Той коментира и изказването на настоящия председател на БСП Атанас Зафиров,

че може да няма избор на нов председател на партията:

„Не знам защо Зафиров допуска, че може и да няма избор на председател на БСП, технологично трябва да се констатира оставката, той не е подал... Конгресът го е избрал и може да констатира прекратяване на правомощията и да избере нов председател... може и да не констатира прекратяване, затова може би така е казал.“

Според Таков по структурите на партията ясно се вижда необходимостта от такъв форум. Той уточни, че именно конгресът ще изработи предизборната платформа, както е било решено на заседанието на Националния съвет на БСП.

Иван Таков не изключи възможността да бъде номиниран за председател на БСП.

