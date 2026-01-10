IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бъдещето на БСП: Ключов пленум след оставката на ръководството

10.01.2026 | 11:53 ч.
Първи пленум на БСП за годината се провежда днес с очакване за трудни и важни решения за партията. Накъде ще тръгне столетницата след оставката на кабинета, в който участваше с четирима министри?

Преди началото на заседанието на Националния съвет различни представители на партията очертаха приоритетите за конгреса и коментираха бъдещето на БСП.

Габриел Вълков, председателят на Младежкото обединение в БСП: "Днес е важен ден - заседава национален съвет, на който ще свикаме конгрес на партията. Този конгрес е важен по три причини. Първо: да приеме политическа платформа на партията за предстоящите избори, да направи анализ от участието в парламента и в правителството и трето - най-важното: да смени ръководството, защото БСП има нужда от нов път с нови лица, които вярвам, че заедно с новата платформа могат да върнат обратно БСП в първите редици в парламента, където вярвам, че заслужава да бъде една лява партия. В момента партията е обединена и вървим към един обединителен конгрес", каза Габриел Вълков, цитиран от БНТ.

Калоян Паргов, заместник-председателят на БСП и член на Изпълнителното бюро в оставка: "В момента конгрес има опасност да хвърли партията във вътрешна междуособица - характерни са за БСП и знаете драматургията на БСП в последните 35 години. Това е най-големият страх. Моят личен страх. Темата с оставката на лидерите е личен акт на всеки лидер и това е драмата на всеки един лидер от последните 35 години. Някои са го правили по-бързо, други са пробвали, докато виждат, че вече не може. Но трябва да кажем, че оставка обикновено се подава след оценка на обществото за едни неуспешни избори".

Борислав Гуцанов, социален министър в оставка: "Аз мисля, че най-разумното е да има конгрес, защото събирайки конгреса, това е колективната мисъл на партията". Запитан дали трябва нов председател да поведе БСП към предсрочните избори, Гуцанов каза: "Това са решения на конгреса. Да не слагаме каруцата пред коня. Но че трябва да има сериозен анализ и да покажем, че сме чули хората от протестите."

Иван Петков, депутат от БСП: "Ако не сменим това ръководство, ако не сменим този председател, не знам с какви очи ще излезете пред обществото. Обществото, което свали този кабинет. Кабинет, в който ни вкара това ръководство и много пъти лъга и този Национален съвет".

