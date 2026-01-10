Иван Таков: БСП ще проведе извънреден конгрес на 7 и 8 февруари

БСП ще проведе извънреден конгрес на 7 и 8 февруари. Решението е взето на днешното извънредно заседание на Националния съвет на партията, което се състоя на "Позитано 20", съобщи председателят на Градския съвет на БСП в София Иван Таков.

Решението бе взето след близо тричасово заседание на Националния съвет на БСП на ул. "Позитано" 20 в столицата. То е подкрепено с 96 гласа "за", 33 от делегатите са били "против". Предстои също така партията да избере ново ръководство и председател. Таков не изключи варианта да се кандидатира.

"Удовлетворен съм от решението на Националния съвет, от смислената дискусия, която проведохме там. На Конгреса трябва да представим точен и ясен анализ на участието ни в управлението, на нашата парламентарна дейност, разбира се много са важни също платформата и насоки за следващите избори. Ще има и избор на ново ръководство. Мисля, че по този начин дадохме ясен знак, че сме чули желанието на социалистите и на нашите симпатизанти", заяви Иван Таков.

Левицата проведе заседание с основна цел избор на ново ръководство - състав на Изпълнителното бюро. То бе насрочено през декември миналата година, когато цялото, без председателя на Националния съвет на партията Атанас Зафиров, подаде оставка.

Решението дойде след оставката на правителството на 11 декември, приета единодушно от Народното събрание.

В четвъртък пък Софийската градска организация реши, че иска провеждане на спешен конгрес, за да може "партията да придобие нов облик" - като се направи анализ на участието в управлението и в 51-ото Народно събрание, както и да се очертае пътят на БСП в новата предизборна кампания.