Убийство след семеен конфликт: 18-годишен е задържан в Странско

Младеж на 18 години е задържан за убийството на чичо си в димитровградското село Странско, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Хасково. Инцидентът е станал около 1:30 часа след полунощ. По-рано през деня е възникнал битов конфликт между 24-годишния чичо и племенника му. Двамата били сезонни работни от Ямболско в селото.

По първоначални данни, предполагаемият извършител изчакал родственика си да заспи и го ударил смъртоносно с дървен кол в главата. На престъплението очевидец е станала съпругата на жертвата.

Тестът е показал употреба на алкохол от нападателя, който е направил и самопризнания. Предстои прокуратурата да повдигне обвинение на младежа, допълниха от полицията.