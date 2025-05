В Русия примамват украинските военнопленници: Елате на наша страна, за да превземем Европа заедно

Когато Украйна и Русия се споразумяха миналата седмица да разменят военнопленниците си в съотношение 1000 за 1000, за десетки хиляди украинци, това беше лъч надежда. В повечето случаи семействата и приятелите на украинските военнопленници не знаят къде се държат техните близки, къде и дали се местят, в какви условия живеят или дори дали са живи.

Всичко, което могат да направят, е да дойдат на срещите за размяна на военнопленници със снимки на изчезналите или пленените украински войници, надявайки се, че някои от разменените мъже биха могли да разпознаят лицата на изчезналите и да дадат поне някаква информация на семейството, ако са били държани в същия затвор или понякога дори в една и съща зона.

Снимките често имат надпис с име, бригада и понякога дата на изчезване, когато семействата поне са сигурни за деня, в който близкият им е изчезнал.

На 6 май украинска майка присъства на размяната. Тя държеше знаме със снимката на сина си, надявайки се на новини за него, когато един от освободените защитници го разпозна, казвайки ѝ, че е бил в една килия с изчезналия войник и че е жив и „се държи добре“.

🔴 A Ukrainian mother learned her son is alive after speaking with a recently released prisoner of war.

Russia continues to hold Ukrainian soldiers incommunicado and in harsh conditions. pic.twitter.com/ktdjfCiYgq