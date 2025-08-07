Додик заплаши с референдум, след като президентският му мандат беше анулиран

Президентът на Република Сръбска (РС) Милорад Додик заяви, че ще бъде свикан референдум, на който народът ще реши какви по-нататъшни действия да предприеме. Изявлението на Додик дойде, след като по-рано на 6 август Централната избирателна комисия (ЦИК) анулира мандата му след окончателното произнасяне на присъдата срещу него, съобщи "Сараево таймс".

"Народът ми даде мандата, а ЦИК само го потвърди. Следователно ЦИК не може да ми отнеме нещо, което не ми е дала. Референдумът ще се проведе въз основа на решение на Народното събрание на РС, което, според мен, ще се състои скоро", каза президентът на РС.

Той твърди, че приемането на решенията "от Сараево би означавало смъртна присъда за Конституцията на Република Сръбска, а оттам и за самата Република Сръбска".

Додик повтори позицията на ръководството на РС, че върховният представител на международната общност в Босна и Херцеговина Кристиян Шмид е нелегитимен и че всички решения срещу него са противоконституционни.

Той също така заяви, че зад всичко това стои „сепаратистката политика на Сараево, която приема незаконен върховен представител“.

"Реших да се вслушам в народа и затова призовавам всички сърби в РС да се обединят около РС. Нямам илюзии, че всеобщото единство е възможно, но вярвам в народа", добави Додик.

На 1 август Апелативният съд на Съда на БиХ потвърди присъдата на първа инстанция срещу Додик, с която той беше осъден на една година затвор и 6 години лишаване от правото да заема публични длъжности. Додик беше осъден заради неизпълнение на решенията на върховния представител Кристиян Шмид.

По-рано на 6 август ЦИК на БиХ взе решение да анулира мандата на лидера на босненските сърби.

Додик е най-близкият съюзник на режима на сръбския президент Александър Вучич. Президентът на РС, както и хора от най-близкото му обкръжение, са обект на санкции от страна на САЩ.

На 26 февруари Съдът на Босна и Херцеговина (БиХ) осъди, на първа инстанция, Додик на една година затвор и 6 години лишаване от правото да заема длъжност. Причината е неспазване на заповедите на представителя на международната общност в БиХ Кристиян Шмид.

ЕС и НАТО са честа мишена на критики от страна на Додик, който същевременно пропагандира близки отношения с БРИКС и е чест гост на Владимир Путин в Москва. По случай Деня на Свети Сава, когато Додик се намираше в македонската столица Скопие, той заяви, че „Македония е пример за безпринципността на ЕС“.

През юни 2024 г. Додик, начело на делегация от РС, участва в т.нар. Общосръбски събор, който прие декларация, отстояваща хегемонистичните цели на доктрината „Сръбски свят“, чийто главен идеолог е санкционираният от САЩ сръбски вицепремиер Александър Вулин.

Президентът на РС също така е известен с отричането си на геноцида в Сребреница, който беше признат от Общото събрание на ООН за военно престъпление. През лятото на 1995 г. силите на босненските сърби, командвани от ген. Радко Младич и Радован Караджич избиват над 9000 цивилни босненци. /БГНЕС