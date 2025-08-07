Керемедчиев: Русия показва възможности за инвестиции, а не готовност за мирни преговори

“Русия протакаше максимално започването на сериозни преговори, за да спечели колкото може повече на бойното поле“, каза бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев след разпространената информация от The New York Times, че Тръмп е готов още следващата седмица лично да се срещне с Путин.

Според Керемедчиев Москва използва всеки дипломатически контакт, включително пратеника на американския държавен глава - Стив Уиткоф, основно за икономически разговори. “Всеки път Уиткоф е посрещан от съветника на президента Путин по икономическите и инвестиционните въпроси - господин Дмитриев. Русия показва възможности за инвестиции, а не готовност за мирни преговори.“

Пред bTV Керемедчиев отбеляза, че Русия напредва на фронта и това също обяснява липсата на воля за преки разговори. И даде пример - “Само този месец Русия е превзела най-голямата площ от началото на годината - 502 квадратни километра. Това става с цената на огромни жертви, но с цел по-силна позиция в бъдещи преговори.“

Според бившият министър Тръмп е подценявал необходимостта от сериозен диалог с Русия. “Още от началото на конфликта Тръмп настояваше за среща с Путин. Тази среща се отлагаше, а Русия я избягва, защото на такава среща трябва да се вземат конкретни решения.“

Керемедчиев коментира и разликата в подходите на Москва и Вашингтон. “Тръмп говори за спиране на огъня и спасяване на човешки животи. Путин - за цялостно отрегулиране на конфликта. Той не е мръднал и на милиметър от началната си позиция вече три години.“

Относно новите мита срещу Индия, наложени заради покупките на руски петрол, Керемедчиев беше категоричен - търпението на Тръмп вече се изчерпва. “Налагането на още 25% мита е директен натиск върху Индия. Това е ясен сигнал: или спирате да търгувате с Русия, или губите достъп до американския пазар“.

Керемедчиев припомни, че “преди войната Индия купуваше само 2% от петрола си от Русия, а сега - 36%“.

По отношение на Китай, експертът заяви, че е възможен инатиск и към Пекин. “Китай категорично отказва да се откаже от руската подкрепа. Там митата на Тръмп вече действат – за първи път търговският дефицит с Китай е в полза на САЩ.“

“От думите и жестовете на Тръмп личи, че този път не протака. Но дали Русия ще изчака още време на бойното поле - това е големият въпрос”, каза в заключение Керемедчиев.