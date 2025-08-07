IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 27

Условията за туризъм в планините са добри

Сутрешните температури са между 10 и 15 градуса

07.08.2025 | 10:53 ч. Обновена: 07.08.2025 | 11:17 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Условията за туризъм в планините днес са добри, казаха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК) пред БТА. 

Ветровете са слаби до умерени, а температурите в планините са между 10 и 15 градуса. Само в най-високите части на Стара планина е облачно. 

В планините ще преобладава слънчево време, според прогнозата за времето.

След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в масивите в западната половина от страната ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималната температура на височина 1200 м ще бъде около 25 градуса, на 2000 м - около 15 градуса.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ПСС планини прогноза
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem