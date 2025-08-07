Условията за туризъм в планините са добри

Условията за туризъм в планините днес са добри, казаха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК) пред БТА.
Ветровете са слаби до умерени, а температурите в планините са между 10 и 15 градуса. Само в най-високите части на Стара планина е облачно.
В планините ще преобладава слънчево време, според прогнозата за времето.
След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в масивите в западната половина от страната ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималната температура на височина 1200 м ще бъде около 25 градуса, на 2000 м - около 15 градуса.