Джартов: Пожарите в района на Харманли и в Пирин са под наблюдение

На практика овладени пожари могат да се възобновят, добави той

07.08.2025 | 10:33 ч.
"Под наблюдение пожарите в района на Харманли и в Пирин – над Струмяни", каза пред bTV Александър Джартов, директор на "Пожарна безопасност и защита на населението".

Пожарът в Сакар вчера стигна до АМ “Марица“ и магистралата остана затворена над 6 часа. Главният комисар заяви, че причината за това са тежките терени, които са труднодостъпни, а също така и силният вятър, който обикновено се появява на такива места в следобедните часове.

"На практика овладени пожари е възможно да ги възобнови със значителна сила и интензитет", обясни Джартов. Той допълни, че поради тази причина екипите на пожарната работят през нощта и до ранния следобед.

"В случай, че няма вятър, пожарите на практика са овладени и е въпрос на сравнително кратко време да бъдат локализирани. Но промяната на метеорологичните условия ни се отразява изключително негативно и пречи да спрем тяхното развитие", обясни още директорът на пожарната.

Джартов добави, че през последните дни има около 120 пожара на денонощие, като тенденцията не е към намаляване.

"През месец юли тази година имахме почти 3500 пожари. Миналата година през юли бяха малко под 3000, което означава почти 20% увеличение. (...)  Явно е трудно да спрем да ги предизвикваме", отчете Александър Джартов.

пожари Сакар Струмяни огън Джартов локализирани пожари
