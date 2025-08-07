Въвеждат воден режим за Плевен и региона

Плевен преминава на воден режим от днес – както през деня, така и през нощта. От "Водоснабдяване и канализация" информират, че водните количества, които достигат до града и околните населени места, продължават да намаляват.

Предложеният график според настоящите технически възможности на водоснабдителната система е както следва:

- За гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник, с. Биволаре, с. Буковлък, с. Опанец, с. Победа и с. Ясен водоснабдяването ще бъде преустановявано от 22 часа до 5 часа и от 12 часа до 15 часа.

- За с. Бохот, с. Брестовец, с. Къшин, с. Ласкар, с. Николаево, с. Ралево и с. Тодорово водоснабдяването ще бъде преустановявано от 23 часа до 6 часа и от 14 часа до 17 часа.

- За гр. Плевен водоснабдяването ще бъде преустановявано от 23 часа до 5 часа и от 13 часа до 16:30 часа.