Украинското военно разузнаване предупреди, че руските сили на места в Херсонска област нарушават правилата за безопасност при унищожаване на добитък, заразен с антракс, създавайки риск от разпространение на опасната болест сред цивилното население и в селскостопанските райони. Предупреждението беше издадено от Главното разузнавателно управление на Украйна на 23 юни.

Според украинското разузнаване "руските окупационни власти транспортират труповете на заразени животни до места за погребение на добитък". В региона има около 50 такива места, като около 10 се считат за особено опасни близо до Аскания-Нова, Скадовск и пристанище Зализни.

"Руснаците изхвърлят заразените животни, без да спазват никакви санитарни норми. Труповете не се изгарят, а просто се заравят. Много съоръжения са в изключително занемарено състояние близо до пътища и населени места - разстоянието от някои от местата до жилищните сгради е по-малко от 1 километър", се казва в изявлението.

Украинската разузнавателна служба заяви, че на гробните места липсват солидни огради или други защитни конструкции. Тя също така заяви, че руската окупационна "администрация" не извършва необходимата поддръжка, за да се гарантира биологична безопасност.

Ситуацията става още по-опасна предвид факта, че някои гробни места се намират в райони с високи нива на подпочвените води. Това увеличава риска от разпространение на замърсяване с антракс, тъй като патогенът може да остане жизнеспособен в почвата до 100 години.

Украинската разузнавателна служба заяви, че това представлява пряка заплаха както за цивилното население, така и за селскостопанския сектор в Херсонска област.

"Умишленото или небрежно създаване на условия за огнище на антракс е друго престъпление от страна на държавата агресор, Русия, което може да се разглежда като акт на биологичен тероризъм срещу цивилното население във временно окупираните територии на Украйна", заяви агенцията.

Украинското разузнаване също предупреди, че руските сили могат да използват тези места за погребение на добитък за провокации под фалшив флаг

Според агенцията Русия може да инсценира експлозии на местата и след това да използва пропаганда, за да обвини Украйна, че уж използва "биологични оръжия".

Антраксът е сериозно инфекциозно заболяване, което може да засегне както животни, така и хора. В замърсена почва спорите му могат да останат опасни в продължение на десетилетия, което прави неправилното изхвърляне на заразените трупове особено опасно в населени или селскостопански райони.

По-рано се появиха съобщения, че Русия е използвала боеприпаси, съдържащи опасни химически вещества, повече от 13 300 пъти срещу украинските сили от началото на пълномащабното нахлуване.