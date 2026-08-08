Съдът остави в ареста петима от обвинените за производство и разпространение на фентанил

Окръжният съд в Русе остави в ареста петима от обвинените за организирана престъпна група и производство на фентанил. По искане на прокуратурата на двама бе наложена мярка за неотклонение "домашен арест", а един бе освободен под гаранция. Заседанието, което започна в късния следобед в петък, продължи почти до полунощ, предаде Нова тв.

Адвокатите на петимата поискаха отвод на наблюдаващия прокурор заради искане на различни по тежест мерки за задържане по сходни обвинения, както и преместване на делото в Софийски градски съд. Мотивите им не бяха уважени.

В съдебна зала стана ясно кой от задържаните каква роля е имал в организацията, а фентанилът, произвеждан в база в квартал "Факултета", пристигал до Русе с куриерски пратки. В една от заловените пратки фентанилът бил в спортни обувки.

По време на разследването служители на ГДБОП са работили под прикритие, използвани са и специални разузнавателни средства. Определенията на Окръжен съд-Русе могат да бъдат обжалвани в тридневен срок пред Апелативния съд-Велико Търново.