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В Кричим събират пари за съдебните разходи на убития Георги

Всяка дарена сума е подкрепа, призовават организаторите

09.08.2026 | 11:25 ч. 66
Снимка 24 часа

Снимка 24 часа

Дарителски кутии в подкрепа на семейството на Георги Кузев са поставени на различни места в Кричим. Събраните средства ще бъдат използвани изцяло за разходите по съдебните дела, които близките му ще водят. 

Инициативата е организирана с призив към жителите на града да помогнат на семейството в предстоящия продължителен съдебен процес.

"Семейството не трябва да извървява този път само. Всяка помощ има значение, всяка дарена сума е подкрепа", призовават организаторите. Дарителските кутии вече са разположени в различни търговски обекти в Кричим. Очаква се скоро да бъде открита и банкова сметка. Чрез нея ще могат да се включат и хора, които не живеят в Кричим или в момента се намират извън града, пише "24 часа".

Бруталното убийство стана на 4 август на Младежкия хълм в Пловдив. Група тийнейджъри подмамили Кузев, след като 17-годишна от Стара Загора се представила за 15-годишна и си писала с него в интернет. Младежите влезли в ролята на "ловци на педофили" и пребили до смърт мъжа от Кричим, който след това починал в болницата.

В съдебната зала стана ясно, че Кузев е преживял истинска гавра. Непълнолетните обръснали веждите му, гасили фасове в тялото, плюли го и рисували свастики по него. Запалили част от личната му карта, взели му 30-те евро от чантата и след побоя отишли с тях да си купят дюнери.

Съдия Петко Минев постанови най-тежката мярка "задържане под стража" за петте деца. Те са обвинени в умишлено убийство.

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