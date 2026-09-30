Последната публикация на Илиян Филипов преди убийството е към Венци Стефанов

Бизнесменът Илиян Филипов, собственик на Ботев Пловдив, беше убит в първите часове на 30 септември. Той беше популярен най-вече с публикациите си в социалните мрежи, където често коментираше най-актуалните футболни теми. Преди по-малко от 20 часа беше последната публикация на Филипов. В 13:47 часа той се обърна към президента на Славия Венцеслав Стефанов заради задочния им спор от последните дни, но завършва оптимистично - пожелава успех на националния отбор, а "за клубните закачки ще имаме достатъчно време след това".

В крайна сметка около 12 часа след въпросната публикация - Филипов бива застрелян малко след новия срамен двубой на България. И двете събития се разиграват в Пловдив, припомня БГНЕС.

Ето какво гласи последната публикация на Филипов:

"Г-н Стефанов, днес не е моментът да мерим Балов с Чандъров и да обясняваме кой бил "Лондон", кой "Лом" и за кого кой трансфер бил "другата страна на Луната".

Националният ни отбор загуби от Люксембург, а още днес му предстои мачът с Естония. Точно в такъв момент подобни сравнения между две момчета от българския национален отбор не помагат на никого. Единственото, което могат да постигнат, е да внесат допълнително напрежение и негативизъм там, където точно днес са нужни спокойствие, увереност и подкрепа.

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Балов е български футболист. Чандъров е български футболист. Когато облекат националната фланелка, няма значение единият дали е от Славия, а другият от Ботев. Това са нашите момчета и след една тежка загуба, часове преди следващия мач, последното, от което имат нужда, е ние, ръководителите на клубовете им, да ги противопоставяме публично.

А що се отнася до това кой клуб докъде може да трансферира футболистите си - нека припомним, че Ботев Пловдив трансферира Никола Илиев в Интер Милано. Без да подценявам Цървена звезда, мисля, че дори г-н Стефанов ще се съгласи, че Интер е достатъчно сериозен европейски клуб. Така че няма смисъл да спорим кой къде е трансферирал футболист и кой докъде може да стигне.

Днес има нещо много по-важно - България срещу Естония. Нека дадем на момчетата необходимата подкрепа и ги оставим да покажат какво могат на терена. За клубните закачки ще имаме достатъчно време след това.

А за прословутото "SOS" вече започвам леко да се притеснявам за г-н Стефанов. Толкова често го повтаря, че оставам с впечатлението, че го сънува нощем и сутрин се събужда с "SOS" на уста. Разбирам защо - все пак не е лесно да си собственик на любимия си клуб.

Успех на България тази вечер!

Днес всички трябва да бъдем зад националния отбор", написа Филипов в последната си публикация в социалните мрежи.