Италия се класира за Мондиал 2026 след победа над Северна Ирландия

Сандро Тонали и Мойс Кен отбелязаха головете, а Италия надигра с 2:0 Северна Ирландия и направи предпоследната крачка за класиране на Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. Шампионите от 2006 участват в плейофния турнир след второто си място в Група I на квалификациите от Зона Европа, която бе спечелена от отбора на Норвегия.

Италия имаше тотално игрово надмощие срещу Северна Ирландия, владееше контрола над топката и до старта на второто полувреме имаше двуцифрен брой удари към вратата. Домакините обаче вкараха едва в 56-ата минута, когато Матео Политано центрира от лявото крило. Айзък Прайс изчисти топката с глава, но тя падна право на волето на халфа Сандро Тонали, който се разписа с мощен удар от границата на наказателното поле.

Мойс Кен направи три пропуска за италианците, но в 80-ата минута именно той сложи точка на спора. Нападателят получи топката в наказателното поле от Тонали, елиминира съперник с едно докосване и стреля, а тя се удари в страничната греда и влезе в мрежата на гостите за 2:0. Северна Ирландия така и не застраши вратата на италианците и отпадна от минитурнира.

Италия ще играе за класиране на Мондиал 2026 срещу отбора на Босна и Херцеговина, който победи Уелс с 4:2 след дузпи.

Дания постигна изразителна победа с 4:0 срещу Република Северна Македония и също е на финал. Густав Исаксен се разписа два пъти, а Микел Дамсгор и Кристиан Норгор вкараха по един гол за "червения динамит". Датчаните ще играят с отбора на Чехия, който победи Република Ирландия с 4:3 след дузпи.

Виктор Гьокереш отбеляза хеттрик и Швеция надигра с 3:1 Украйна, за да остане на мач от класиране на Световното първенство по футбол. Съперник на "Тре кронур" ще бъде отборът на Полша, който надви с 2:1 Албания с попадения на Роберт Левандовски и Пьотър Зелински за пълен обрат през второто полувреме.

Квалификации за Световното първенство в Зона Европа:

Турция - Румъния - 1:0

Словакия - Косово - 3:4

Уелс - Босна и Херцеговина - 2:4 след дузпи

Италия - Северна Ирландия - 2:0

Украйна - Швеция - 1:3

Полша - Албания - 2:1



Чехия - Република Ирландия - 4:3 след дузпи

Дания - Република Северна Македония - 4:0.