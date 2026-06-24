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Дешан тръгва за Франция, почина майка му

Треньорът ще пропусне последния мач от груповата фаза

24.06.2026 | 07:30 ч. 1
Снимка Ройтерс

Снимка Ройтерс

Селекционерът на Франция Дидие Дешан ще пътува до родината поради смъртта на майка си и ще пропусне последния мач от груповата фаза на Световното първенство срещу Норвегия, съобщиха от Френската футболна федерация. Мачът ще се проведе на 26 юни.

Франция и Норвегия са в група I, като и двата отбора имат по шест точки и гарантирано място в елиминационния кръг. За да си осигури първото място, Франция трябва да избегне загуба в последния си двубой.

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57-годишният Дешан е начело на националния тим от 2012 година. Под негово ръководство отборът спечели Мондиал 2018, сребро от Мондиал 2022, завърши втори на Евро 2016 и спечели Лигата на нациите 2024/2025. 

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