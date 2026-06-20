Футболистите на Бразилия се справиха с Хаити за първа победа на Мондиала

Петкратният шампион Бразилия постигна първа победа на Световното първенство по футбол в Северна Америка, след като се наложи над Хаити с 3:0 във втория си мач от група С, игран във Филаделфия. Така бразилците оглавяват временното класиране в групата с 4 точки, колкото има и тимът на Мароко, който по-рано надигра Шотландия с 1:0. Футболистите на Шотландия са трети с 3 точки, докато Хаити допусна две загуби и остава с 0 точки на този етап, губейки шансове да продължи напред в турнира.

Бразилия си осигури победата още до почивката, след като Матеус Куня се разписа в 23-ата и 36-ата минути, а Винисиус Жуниор отбеляза третото попадение във вратата на Хаити в третата минута на добавеното време на първата част.

След като не успяха да постигнат желания резултат в първия си мач срещу Мароко, бразилските национали потърсиха ранно откриване на резултата срещу Хаити. Рафиня получи от Бруно Гимараеш след малко повече от десетина минути игра и я прати във вратата на противника, но попадението не бе зачетено заради засада. Четири минути по-късно Винисиус Жуниор също стреля, но се стигна само до корнер след рикошет.

Матеус Куня обаче осигури преднина за Бразилия в средата на първото полувреме. Винисиус Жуниор отправи удар, който бившият вратар на българския Царско село парира, но в 23-ата минута Куня бе добре позициониран и реализира за 1:0.

Куня скоро добави втори гол на сметката си, възползвайки се от удобно подаване на Винисиус, преди да отправи мощен удар в в горния ляв ъгъл на вратата на Хаити за 2:0 в 36-ата минута.

Окуражен от асистенцията си, Винисиус Жуниор също записа името си сред голмайсторите в края на първото полувреме, но не преди съотборникът му Рафиня бъде принудително заменен поради контузия в 40-ата минута.

Звездата на Реал Мадрид получи топката от Лукас Пакета, преодоля защитата на Хаити в добавеното време и с нисък изстрел по терена покрай Пласид направи резултата 3:0.

Тимът на Хаити опита да застраши повече бразилците след подновяването на играта през второто полувреме. В 56-ата минута претенции за дузпа за хаитяните не бяха уважени, а те бяха близо до гол и в 63-ата минута чрез Рикардо Аде, чийто блестящ удар с глава след ъглов удар принуди Алисон Бекер да се прояви с чудесно спасяване.

Отборът на Бразилия в крайна сметка направи достатъчно, за да запише първи мач без допуснат гол за 2026 година, въпреки че не успя да реализира през второто полувреме, като още една отсъдена засада в 78-ата минута попречи на влезлия като резерва Ендрик да добави четвърто попадение в мрежата на Хаити.

В последните мачове от групата на 25 юни съставът на Бразилия ще се изправи срещу Шотландия, докато Хаити ще играе с Мароко.

(БТА)