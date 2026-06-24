Доналд Тръмп ще връчи титлата на световния шампион

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще връчи трофея от световното първенство на победителите на финала на 19 юли, заяви президентът на ФИФА Джани Инфантино.

Инфантино и президентът Тръмп са изградили близки отношения в подготовката за тези финали, но Тръмп е направил много малко публични изявления относно турнира, откакто той започна на 11 юни, предава БТА.

Въпреки това, Инфантино потвърди в интервю за Fox and Friends, че планът е Тръмп да играе главна роля на церемонията по връчването на трофея на стадион „МетЛайф" в Ню Джърси, точно както направи на миналогодишния финал на световното клубно първенство в САЩ, който беше спечелен от Челси.

"Разбира се, ще бъдем заедно с президента, ще се наслаждаваме на финала и ще връчим трофея на победителя", каза Инфантино. На въпрос дали ще дадат купата заедно, той добави: „Разбира се, ние сме заедно през цялото време."

На финала на Световното клубно първенство Тръмп остана на подиума на победителите, след като връчи трофея на Рийс Джеймс от Челси.

На въпрос какво му е казал Тръмп, Джеймс добави:

"Честно казано, беше доста шумно. Не можех да чуя добре. Той просто поздрави мен и отбора за трофея и ни каза да се насладим на момента."