Роналдо определи Меси за най-добрия футболист в историята

Двукратният световен шампион с Бразилия - Роналдо, заяви, че аржентинският нападател и капитан Лионел Меси е най-добрият футболист в историята.

„Всеки път, когато Меси стъпи на терена, всичко останало става историческо и елегантно. Време е да спрем да се крием и да признаем факта, че той е най-добрият играч на всички времена. Той продължава да демонстрира отлични представяния всеки сезон и на Световното първенство, но съмненията относно способностите му все още остават. Това е незабравима и историческа нощ, която завинаги ще остане в историята“, цитира Mundo Deportivo думите на Роналдо.

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Меси отбеляза хеттрик в откриващия мач на Световното първенство срещу Алжир (3:0). Лео вече има 16 гола на Световното първенство. Това число го изравни с германеца Мирослав Клозе, който преди това държеше едноличното лидерство в историята на турнира като водещ голмайстор на турнира за всички времена, и изпревари Роналдо, който има на сметката си 15 попадения.

(БТА)