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Левски подписа с испанския защитник Алекс Сентейес

Договорът е за три години

24.06.2026 | 11:57 ч. Обновена: 24.06.2026 | 11:58 ч. 2
Левски подписа с испанския защитник Алекс Сентейес

Левски финализира четвърти трансфер това лято, след като подписа договор със защитника Алекс Сентейес. Контрактът с испанския футболист е до лятото на 2029 година.

Досега сините привлякоха Кусо, Рейналдо и Райчев.

Алекс Сентейес е роден на 30 август 1999 година във Валенсия, юноша е на "прилепите", като през лятото на 2017 година е привлечен във втория отбор на клуба, където изиграва 67 мача. Следват престои в елитния португалски Фамаликао и испанския Алмерия, с който през изминалия сезон достига до финалния плейоф за промоция в испанската Ла Лига.

Има 2 мача за националния отбор на Испания до 17 години и 2 срещи за селекцията на родината си до 19 години, където негов наставник е настоящият селекционер на „Ла Фурия“ Луис де ла Фуенте.

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