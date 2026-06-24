ЦСКА взе Стефано Сенси, бивш играч на Интер

Италианският полузащитник Стефано Сенси пристига при „армейците“ от кипърския Анортозис и подписа договор за две години с ЦСКА, превръщайки се във второто ново попълнение на тима през летния трансферен прозорец. Той ще носи фланелката с номер 8.

30-годишният халф има впечатляваща визитка. Сенси е двукратен шампион на Италия и двукратен носител на Суперкупата на страната с Интер, а също така е записал 9 мача и 3 гола за националния отбор на Италия.

"Добре дошъл в ЦСКА, Стефано! Пожелаваме ти много успехи, голове и трофеи с червената фланелка!", написаха от ЦСКА.

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