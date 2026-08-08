ЦСКА 1948 с нова победа и силен старт в Първа лига

ЦСКА 1948 победи Локомотив София с 3:1 като гост в мач от четвъртия кръг на Първа лига. Така "червените" продължиха отличната си серия и в първенството, където са с десет точки след три победи и едно равенство, заемайки второто място в класирането с две точки зад шампиона Левски, пише gol.bg.

През седмицата ЦСКА 1948 завърши наравно 1:1 с Панатинайкос в Гърция, а само след три дни "червените" ще приемат "детелините" от 20:30 часа в мач-реванш от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

Първият точен удар бе на Спас Делев в осмата минута, а Алекс Божев направи спасяване и срещу Красимир Станоев малко по-късно. По-чистата ситуация бе за Димитър Костадинов, който бе оставен сам на границата на вратарското поле и засече центриране с глава, но отново стражът на ЦСКА 1948 запази равенството.

"Червените" отговориха с неточен удар с глава на Мамаду Диало,

който пропиля и най-чистото положение за първото полувреме.

ЦСКА 1948 поведе още в осмата минута на второто полувреме. Гостите организираха атака по лявото крило и Петър Витанов преодоля двама, след което центрира право на главата на Елиаш Франко и той бе точен с първия си гол за сезона. Само седем минути по-късно старши треньорът Александър Александров направи цели четири промени, а в 73-ата минута падна победното попадение от една от резервите. Фредерик Масиел пресира Мартин Величков при върната топка към вратаря, а той я изпрати в тялото на играча на "червените" и тя попадна в мрежата за 2:0.

Свързани статии ЦСКА 1948 с равенство срещу Панатинайкос

Резервата Марк-Емилио Папазов не успя да изравни с далечен шут малко след гола, а пет минути преди края и Адил Тауи пробва рефлексите на Божев. Стражът на "червените" обаче бе непоклатим, а Масиел реши всичко с трети гол в 88-та минута.