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Рецептата Dnes: Зеленчукова супа със зеле

Пълна с витамини
5 мар 2019 08:38, Илияна Николова
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Рецептата Dnes: Зеленчукова супа със зеле
Снимка: iStock

Продукти:

5 моркова
3 глави лук
2 консерви белени домати
1 голяма зелка
1 кубче зеленчуков бульон
250 г грах от консерва
2 л доматен сок
2 големи зелени чушки
10 стръка целина
300 мл разтворен телешки бульон
 
Приготвяне:
 
Нарежете зеленчуците. Поставете ги в дълбока тенджера. Залейте с доматения сок. Добавете кубчето бульон, разтворения телешки бульон и достатъчно вода, за да покрие всички зеленчуци. Варете на тих огън, докато омекнат. Супата може да се сервира както топла, така и охладена.
По публикацията работи: Илияна Николова

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