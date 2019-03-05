Рецептата Dnes: Зеленчукова супа със зеле

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По публикацията работи: Илияна Николова
Продукти:
5 моркова
3 глави лук
2 консерви белени домати
1 голяма зелка
1 кубче зеленчуков бульон
250 г грах от консерва
2 л доматен сок
2 големи зелени чушки
10 стръка целина
300 мл разтворен телешки бульон
Приготвяне:
Нарежете зеленчуците. Поставете ги в дълбока тенджера. Залейте с доматения сок. Добавете кубчето бульон, разтворения телешки бульон и достатъчно вода, за да покрие всички зеленчуци. Варете на тих огън, докато омекнат. Супата може да се сервира както топла, така и охладена.