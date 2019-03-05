Рецептата Dnes: Зеленчукова супа със зеле

Продукти:

5 моркова

3 глави лук

2 консерви белени домати

1 голяма зелка

1 кубче зеленчуков бульон

250 г грах от консерва

2 л доматен сок

2 големи зелени чушки

10 стръка целина

300 мл разтворен телешки бульон

Приготвяне:

Нарежете зеленчуците. Поставете ги в дълбока тенджера. Залейте с доматения сок. Добавете кубчето бульон, разтворения телешки бульон и достатъчно вода, за да покрие всички зеленчуци. Варете на тих огън, докато омекнат. Супата може да се сервира както топла, така и охладена.