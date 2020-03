Най-емблематичните произведения на Жером Бел - на едно място

Международната програма "Мигриращото тяло" на ДНК приключва ударно през декември с гостуването на последния проект на френския хореограф Жером Бел – Retrospective. След световната му премиера на тазгодишното издание на фестивала "Импулстанц" във Виена, Retrospective ще бъде представен в България, което е първото гостуване на една от водещите фигури на съвременния танц в светa Жером Бел. Идеята на проекта е да събере в една лента откъси от най-емблематичните представления и филми на хореографа: Jérôme Bel, Shirtology, The show must go on, Véronique Doisneau, Disabled Theater, филмите Gala: Moonwalk, представен в рамките на изложбата Michael Jackson: OntheWall - 2018/2019, Company Company и др.

Прожекцията е на 11 декември от 19:30 часа в ДНК.

"За своя двадесети проект, вместо да се опитва да създаде нещо ново, Жером Бел оглежда всичките си досегашни творби, като ги компилира и свързва във формата на заснети изображения. Разравяйки видео архивите си, той избира двадесет епизода от най-значимите си представления и ги организира с идеята да реконструира развитието на мисленето си за танц. Резултатът е 82-минутно видео, прожектирано на екран, без живо присъствие на сцена.

По този начин Rétrospective прави напречно сечение в корпуса на творчеството на хореографа, като максимално изявява основните концепции, с които той се занимава: тяло, език, култура, власт, уязвимост, като се фокусира върху връзката между танц и политика.

Във видеото могат да бъдат проследени неговите големи теми като желанието за еманципация, активната сила на групата, деконструкцията на социалните идентичности, както и още много важни нишки в работата му. Хронологичната подредба на тези откъси прави възможно "обрисуването" на цялостен портрет на хореографа, който е колкото чувствителен, толкова и концептуален".

Билети можете да закупите от Билетен център – НДК и онлайн ТУК.

Rétrospective е част от програма "Мигриращото тяло" на ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс, която се реализира с финансовата подкрепа на Столична програма "Култура" на Дирекция Култура Столична Община за 2019 г.